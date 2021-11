Tumbling-WM in Baku: Tachina Peeters holt im Einzelfinale Bronze für Belgien

Tachina Peeters bescherte Belgien eine zweite Medaille bei den Tumbling-Weltmeisterschaften in Baku. Freitag gewann sie mit der Frauenmannschaft hinter Frankreich und vor Großbritannien schon Silber, Samstag gewann sie in der Hauptstadt von Aserbaidschan die Bronzemedaille im Einzel. Louise Van Regenmortel belegte den siebten Platz. Peeters, die Anführerin der siebenköpfigen belgischen Auswahl, hatte im vergangenen Mai in Sotchi bei den Europameisterschaften noch eine Goldmedaille gewonnen.