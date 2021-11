Virologe Peter Piot: "Nicht geimpfter Arzt gefährdet das Leben von Patienten - das ist Totschlag"

Totschlag: So nennt der international renommierte belgische Virologe Peter Piot (Foto) das Verhalten eines nicht geimpften Arzt, der deshalb das Leben seiner Patienten aufs Spiel setzt. Für ihn ist die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal die einzig richtige Entscheidung. "Ohne diese Impfungen kann ich mir das nicht vorstellen. Sonst werden Menschen getötet. Das ist in einem Krankenhaus nicht möglich", sagte er in der sonntäglichen VRT-Talkshow "Der siebte Tag".