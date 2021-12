Deutschland stuft Belgien als Corona-Hochrisikogebiet ein – Es gelten Ausnahmen für den Grenzverkehr

Digitale Einreiseanmeldung erforderlich

Für einen längeren Aufenthalt in Deutschland muss bereits vor der Einreise die digitale Einreiseanmeldung (DEA), die mit dem belgischen PLF-Formular vergleichbar ist, ausgefüllt werden. Auf der Homepage www.einreiseanmeldung.de gibt man dazu Informationen zum Aufenthalt in den letzten zehn Tage an.

Sollte das Ausfüllen der Einreiseanmeldung online nicht möglich sein, muss man eine „Ersatzmitteilung“ in Papierform ausfüllen, teilt das Auswärtige Amt in Berlin dazu mit. Für Geimpfte und Genesene ist dann mit der Hinterlegung der digitalen Einreiseanmeldung keine Quarantäne erforderlich. Nicht-Geimpfte müssen sich dagegen in die oben bereits erwähnte zehntägige Quarantäne begeben.

Diese Quarantäne kann wie ebenfalls bereits erwähnt, vorzeitig beendet werden, wenn ein Genesungsnachweis oder ein Impfnachweis über das Portal der Digitalen Einreiseanmeldung übermittelt wird. Die Quarantäne endet dann mit dem Zeitpunkt der Übermittlung, so das Auswärtige Amt. Kinder unter 12 Jahren sind von diesen Bestimmungen ausgenommen.