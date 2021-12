Durchsuchung und Versiegelung: Arbeitsinspektion kontrolliert  Vertriebszentren von PostNL in Belgien

Die belgische Arbeitsinspektion hat am Montagmorgen drei Vertriebszentren des Zustelldienstes PostNL durchsucht. Die Durchsuchungen fanden in Wommelgem bei Antwerpen und in Mechelen (Prov. Antwerpen) sowie in Ardooie in Westflandern statt. Die Kontrollen wurden nach zahlreichen Beschwerden durchgeführt.