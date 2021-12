Flandern lanciert Börsen, um Studien an renommierten ausländischen Universitäten zu ermöglichen

Es ist für viele Studierende ein Traum, an so renommierten Universitäten wie Harvard in den USA oder Oxford in England studieren zu können, doch nicht selten scheitert dies an den sehr hohen Anmeldegebühren und an den Lebenshaltungskosten vor Ort. Und so bleibt es nicht selten nur ein Traum…

Das will die flämische Landesregierung jetzt ändern. Ab dem akademischen Jahr 2022/2023 wird ein Programm auf den Weg gebracht, mit dem sich flämische Studierende, die bereits ihren Master in der Tasche haben, für maximal 2 Jahre an einer internationalen Topuniversität einschreiben können.

Die entsprechende Börse aus der Landeskasse soll die Glücklichen dabei finanziell unterstützen. Diese Idee steht im Koalitionsabkommen der flämischen Landesregierung und wurde jetzt von Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) aktiviert, wie aus dessen Kabinett verlautete.