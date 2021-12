Impfpflicht in Belgien: Welche medizinischen Berufe sind davon betroffen

Arbeitgeber im Pflegesektor sind der Meinung, dass diese Impfpflicht gegen Corona im belgischen Pflege- und Gesundheitswesen nicht wirklich alle Berufsgruppen umfasst.

Z.B. in Alten- und Pflegeheimen seien Personen beschäftigt, die nicht von der Impfpflicht betroffen seien, die aber mit Risikopatienten in Kontakt kommen. Das sind u.a. Sozialassistenten, Haushaltshilfen, die zu pflegebedürftigen Personen nach Hause kommen, Animatoren in Pflegeeinrichtungen und andere mehr. Für diese Berufe aus diesem Sektor sollte also auch die Impfpflicht gelten.

Die Gewerkschaften aus diesem Sektor sind erklärt gegen die Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal. Sie wollen am 7. Dezember in Brüssel gegen die Impfpflicht demonstrieren. Zudem sind Streiks in den betroffenen Einrichtungen möglich.