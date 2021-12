"Kriminelles und widerliches Verhalten" - Premier De Croo verurteilt die Gewalt bei der Anti-Corona-Demo

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Fotos) hat die rohe Gewalt am Ende der Demonstration gegen die Coronapolitik der belgischen Regierung am Sonntag in Brüssel aufs Schärfste verurteilt. „Demonstrieren ist erlaubt, doch Gewalt ist absolut nicht hinnehmbar. Das ist ein kriminelles und widerliches Verhalten“, so der flämische Liberale. Bei der Demonstration war enormer Sachschaden entstanden und es gab Verletzte und Festnahmen.