Union gewinnt mit 1:7 gegen Ostende und wirbelt weiter die Liga durcheinander

Aufsteiger Union Saint-Gilloise (Foto) aus Brüssel versetzt die erste belgische Fußball-Liga weiter in Erstaunen. Am Wochenende gewann Union beim KV Ostende mit 1:7 und bleibt damit mit ansehnlichem Vorsprung an der Tabellenspitze. Club Brügge und Antwerp FC hingegen treten auf der Stelle und sehen Union Woche für Woche weiter vor sich…