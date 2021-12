Verpflichtetes Homeoffice: Wie wird das am Arbeitsplatz kontrolliert?

Die Homeoffice-Pflicht stellt klar, dass Unternehmen, dort wo es praktisch möglich ist, ihre Beschäftigten 4 Tage lang pro Woche von zu Hause arbeiten lassen müssen. Nur an einem Tag pro Woche dürfen die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz auftauchen. Die Unternehmen müssen in einer Datenbank zusammenfassen, wer im Homeoffice arbeiten kann und wer dringend vor Ort notwendig ist. Die Inspektoren der belgischen Bundesbehörden kontrollieren nur am Arbeitsplatz und nicht bei den Leuten zu Hause.

Unternehmen, die gegen diese Regelung verstoßen, erhalten eine Warnung oder können sogar mit Bußgeldern belegt werden, sagte Geert De Poorter vom belgischen Arbeitsministerium am Montagmittag gegenüber VRT NWS: „Bis jetzt haben wir etwa 43.000 Unternehmen überprüft, die über 300.000 Mitarbeiter haben. Probleme gingen vom Registrieren, das nicht korrekt ausgeführt war, bis hin zu Unternehmen, die sich pertinent weigern, ihr Personam von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Dann müssen wir reagieren.“ Darin einbezogen sind auch die Kontrollen aus der Lockdownzeit.