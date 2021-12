Weiterer Aktionstag der Polizeigewerkschaften in Brüssel

Am Montagmorgen begann im Zentrum von Brüssel die zweite Aktionswoche der belgischen Polizeigewerkschaften. Auch jetzt wurden wieder Kreuzungen und Tunnel am „Kleinen“ Ring blockiert. Etwa 600 Polizisten und Polizistinnen protestieren wieder gegen seit Jahren ausbleibende Lohn- und Gehaltserhöhungen, gegen das neue Rentensystem für den Polizeisektor und gegen die Sparmaßnahmen bzw. die Unterfinanzierung der Polizei in Belgien.