Corona in Belgien: Täglich bis zu 15.000 neue Ansteckungen - 650 Patienten auf den Intensivstationen

Die Zahlen in der aktuellen Corona-Statistik in Belgien steigen weiter in allen Bereichen. Die Zahl der täglichen Krankenhausaufnahmen liegt derzeit bei 280 - eine Zunahme um 19 % im Wochenvergleich, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano angibt. Der R-Wert liegt in Belgien derzeit bei 1,12.