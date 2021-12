Freiwillige aus dem flämischen Turnhout bauen einen Ortsteil einer überfluteten wallonischen Ortschaft wieder auf

Bitte nachmachen!

Inzwischen engagieren sich auch andere Städte und Gemeinden aus Flandern in durch die Weserflut zerstörten wallonischen Ortschaften, z.B. Hoogstraaten, Merksplas und Rijkevorsel aus der Provinz Antwerpen. Auch hier krempeln die Kommunalverwaltungen die Ärmel gemeinsam mit Freiwilligen hoch, um den Betroffenen vor Ort zu helfen.

Die Hochwasserkatastrophe in Ostbelgien und in der Wallonie in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli sorgte für Schäden in Milliardenhöhe und für zahlreiche Obdachlose. 38 Menschen kamen bei dieser Katastrophe ums Leben. Am schwersten Betroffen war das Wesertal, in dem die Wassermassen nach dem extremen Starkregen und nach der Öffnung der Eupener Talsperre verheerende Zerstörungen anrichtete.