Kampf gegen den Terror: Belgien entsendet 250 Soldaten nach Mali

Die Operation „Taskforce Takuba“ gegen den Terror ist eine Sache der Franzosen und die Belgier werden unter französischem Kommando daran teilnehmen. Die französischen Truppen in Mali gehen in erster Linie gegen Kämpfer der islamistischen Terrorgruppen IS und Al Quaida vor. Die 250 belgischen Soldaten sollen Mitte 2022 nach Mali ziehen. Unser Video zeigt Bilder von französischen Einheiten in Mali.

In Mali wüten schon länger Kriege mit Dschihadisten, mit den Touareg und mit bewaffneten und kriminellen Schmugglerbanden und an den Grenzen zu den Nachbarländern Niger und Burkina Faso hat der malische Staat schon lange seine Macht verloren.

Belgien ist bereits auf zwei anderen Ebenen mit Militärs im westafrikanischen Mali präsent und zwar im Rahmen einer Ausbildungsmission der Europäischen Union und einer Friedensmission der Vereinten Nationen.