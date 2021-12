Plötzlicher Anstieg bei der Erstimpfung gegen Corona - Wallonischer Arzt stellt 2.000 falsche Coronapässe aus

Zahlreiche Intensivaufnahmen hätten vermieden werden können

Eine von drei Aufnahmen von Coronapatienten in den Intensivstationen in Belgien sei zu vermeiden gewesen, wenn sich die Betroffenen gegen Covid-19 hätten impfen lassen. Dies berechnete die flämische Tageszeitung Het Nieuwsblad auf Basis von Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano. In der ersten Novemberhälfte wurden 526 Covid-Patienten in Belgien in Intensivstationen behandelt.

181 von ihnen waren nicht geimpft und 154 dieser IC-Patienten wären nicht so schwerkrank geworden, wenn sie geimpft gewesen wären, so die Berechnungen. Zudem hätten rund 30 % der Intensivaufnahmen vermieden werden können. Insgesamt unterstreicht diese Berechnung die Tatsache, dass Impfung die Gefahr einer ernsthaften Erkrankung an Corona vermindert, aber nicht gänzlich ausschließen kann.