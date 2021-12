Sozialinspektion kontrollierte auch den Kurierdienst DPD - Standort Lummen durchsucht

Nach dem am Montag einige Standorte des Paketauslieferers PostNL in Belgien durchsucht wurden, nahmen jetzt auch Kontrolleure der Sozialinspektion ein Lager des Paketdienstes DPD unter die Lupe. Am Dienstag wurde der DPD-Standort in Lummen in der Provinz Limburg überprüft. Hier tauchten am Morgen die Sozialinspektion, der Zoll und die Polizei auf.