"Wir sind auf dem Weg, bald 1.000 Coronapatienten auf den Intensivstationen zu haben"

Virologe Van Gucht ist besorgt und er geht davon aus, dass sich das belgische Gesundheitswesen durch Corona eher in Richtung 1.000 IC-Betten als in Richtung 800 bewegt, doch „natürlich ist eine Maßnahme wie die Homeoffice-Pflicht erst seit letztem Samstag in Kraft. Also müssen uns die Auswirkungen davon noch erreichen. Aber auch die Zahl der Ansteckungen, die doch der wichtigste erste Indikator ist, steigt weiter stark.“

Angesichts der Tatsache, dass inzwischen z.B. in Flandern viele Städte ihre Weihnachtsmärkte und andere Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit aus Vorsicht absagen, zeigt der Virologe Verständnis: „Die Pandemie ist leider was sie ist.“. Van Gucht ist der Meinung, dass die Bürger ihre eigene Verantwortung übernehmen sollen, wie mit Corona umzugehen ist.

„Wachten sie nicht auf zusätzliche Maßnahmen durch Politik und Behörden. Wenn die Krankenhäuser voll sind, dann hat das Folgen für uns alle. Die Politik wird die Lage im Auge behalten und Maßnahmen ergreifen, wenn es notwendig ist.“