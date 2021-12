Corona in Belgien: 656 Patienten auf der Intensivstation - Provinzen: Gouverneure fordern rasche Konzertierung 

Belgiens Provinzgouverneure fordern eine rasche Konzertierung

Die Gouverneure der 10 Provinzen in Belgien fordern gemeinsam, dass sich der Konzertierungsausschuss der Regierungen aus Bund, Ländern und Regionen in Sachen Coronapandemie früher zusammensetzt. Die Provinzgouverneure wollen, dass strengere Maßnahmen besprochen werden, um die 4. Welle einzudämmen.



Die Gouverneure bitten zudem darum die sogenannten „Booster-Impfungen“, also die dritten Impfungen gegen das Coronavirus Covid-19 schneller zu verabreichen. Einige der Gouverneure „drohen“ mit eigenen Maßnahmen, wenn die Politik nicht drastischer gegen Corona vorgeht. In Ostflandern wurden z.B. alle nicht professionell organisierten Veranstaltungen bis zum 26. Dezember untersagt, was in erster Linie Jugendorganisationen und die Vereinswelt trifft.

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) sagte am Mittwoch, es würde lediglich eine Stunde brauchen, um den Konzertierungsausschuss zusammenzurufen. Mit einer Videoschalte würde dies aus dringenden Gründen durchaus möglich sein, so Jambon.