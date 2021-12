Coronaausbrüche: Auch in Flandern sind die Kinderkrippen stark betroffen

Filip Standaert, Leiter der Gruppe „Helan Kinderopvang“, eine Einrichtung mit 51 Kinderkrippen, sagte dazu besorgt: „Nur einer von fünf Studierenden, die im Bereich Kinderpflege lernen, findet auch effektiv den Weg hierher. Der Rest orientiert sich anderweitig oder studiert danach etwas anderes.“

Das liegt am hohen Arbeitsdruck in diesem Sektor gepaart mit der Tatsache, dass die Löhne und Gehälter hier eher niedrig liegen: „Deshalb ist dieser Beruf so wenig attraktiv und in diesen Zeiten wird das besonders deutlich.“ Aktuell sind in diesem Bereich besonders viele offene Stellen zu besetzen, doch die Arbeitsämter finden kaum Kandidaten.