Das neue Abenteuer von "Suske und Wiske" spielt auf dem Krankenhausschiff "Global Mercy"

Die „Global Mercy“ wird das größte private Krankenhausschiff der Welt. Aktuell liegt das Schiff im Hafen von Antwerpen, wo es auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereitet wird. In dieser Woche ist an Bord dieses Schiffes das neue Comicabenteuer von „Suske und Wiske“ vorgestellt wurden, denn die aktuelle Geschichte „Die schwimmenden Ärzte“ („De drijvende dokters“) spielt an Bord des Schiffs.