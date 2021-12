In knapp einem halben Jahr werden in Belgien die 5G-Lizenzen für ein schnelleres Internet versteigert

Die verschiedenen Regierungen in Bund, Ländern und Regionen in Belgien haben sich auf einen Modus geeinigt, wie die Lizenzen für das neue und superschnelle mobile Internet 5G versteigert werden sollen. Demnach werden sich daran nicht nur die drei bisherigen in unserem Land aktiven Telekomoperatoren beteiligen können. Es werden auch andere Mitbewerber zugelassen.