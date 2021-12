Isala Van Diest: Google Doodle würdigt Belgiens erste zugelassene Ärztin

Isala Van Diest kam am 7. Mai 1842 in Löwen in der heutigen Provinz Flämisch-Brabant zur Welt. Ihr Vater war Mediziner und führte in der Stadt eine Arztpraxis. Ihre Mutter war eine progressive Frau, die in der feministischen Bewegung aktiv war. Isala beschloss bereits sehr früh in ihrer Jugend, dass sie die Praxis ihres Vaters übernehmen würde. Dieser Beruf war für sie genauso wie für ihren Vater eine Berufung und als ebenfalls überzeugte Feministin setzte sie alles daran, dies auch umzusetzen.

Doch in Belgien war es in diesen Zeiten für eine Frau noch nicht einmal möglich, Medizin zu studieren. Isala Van Diest ging deshalb in die Schweiz nach Bern, wo sie 1879 als erste Frau in Belgien an einer Universität ein Studium abschloss, eben ein Medizinstudium.

Über Großbritannien zur eigenen Praxis in Brüssel

Danach zog es die junge Ärztin nach Großbritannien, wo sie an einem Frauenkrankenhaus tätig war. Doch sie wollte nach wie vor in ihrer belgischen Heimat ihre eigene Praxis eröffnen. Dazu allerdings mussten einige Hürden auf Verwaltungsebene und in der Gesellschaft überwunden werden. Hier in Belgien wurde es Frauen erst 1880 ermöglicht, Medizin zu studieren und Isala Van Diest studierte weiter, um drei Jahre danach ihren Doktor in Allgemeinmedizin, Chirurgie und Geburtshilfe zu machen.

Zunächst arbeitete sie in Brüssel in einem Heim für Frauen und ihr fortwährender Kampf für die Rechte der Frau sorgte dafür, dass sie 1986 endlich ihre eigene Praxis eröffnen konnte. 2018 wurde die Straße in Brüssel, in der sich diese Praxis befand, nach ihr benannt. Diese Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe des Geländes von Thurn & Taxis im Norden der belgischen Hauptstadt. Auch in anderen belgischen Städten sind Straßen nach ihr benannt, z.B. in Gent. Isala Van Diest starb am 9. Februar 1916 im Alter von 73 Jahren in Knokke, einem Badeort an der belgischen Nordseeküste.