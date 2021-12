Schlichtungsgespräch gescheitert: Polizeigewerkschaften machen mit ihren Protesten weiter

Seit rund zwei Wochen machen die Polizisten in Belgien mit teils spektakulären Protestaktionen ihrem Unmut Luft. Die Polizeigewerkschaften fordern nach Jahren signifikante Lohn- und Gehaltserhöhungen, bessere Regelungen für Rente und Karriereende sowie ein Ende der strukturellen Unterfinanzierung der Polizeiarbeit.

Bisher wurden in Brüssel mehrmals wichtige Straßen während des Berufsverkehrs blockiert, was zu stundenlangem Verkehrschaos führte, Zufahrtsstraßen zu den Flughäfen wurden gesperrt oder es wurden langwierige Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen der Polizei an den Flughäfen wurde zudem Dienst nach Vorschrift geschoben, sprich Gepäck und Personenkontrollen zogen sich lange hin - mit allen Folgen davon.