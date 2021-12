0:5-Blamage gegen RB Leipzig: Club Brügge geht in der Champions League unter

In der 12. Spielminute traf Christopher Nkunku zur Führung für RB Leipzig und in der darauffolgenden Viertelstunde erlebte Club Brügge einen Albtraum. Kurz hintereinander trafen Emil Forsberg und André Silva und es stand 0:3. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Forsberg noch auf 0:4. Forsberg war wohl der beste Spieler auf dem Feld im Jan Breydel-Stadion in Brügge, denn um ihn drehte sich alles und die Verteidigung der Gastgeber konnte gegen ihn kaum etwas ausrichten.

Brügge wurde regelrecht überrollt und nach dem Pausenpfiff wurden die Blau-Schwarzen von ihren eigenen Fans auf dem Weg in die Kabine ausgebuht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Brügger etwas gestärkter aus der Pause zurück, doch auch eingewechselte neue Spieler brachten keine Änderung an der Sachlage.

RB Leipzig schaltete in den Sparmodus und spielte den Rest der Begegnung einfach so runter, während Brügges Bemühungen ins Nichts verliefen. Brügge-Keeper Mignolet hatte allerdings noch einiges zu tun, musste sich aber erst in der Nachspielzeit ein fünftes Mal geschlagen geben, als Christopher Nkunku mit dem 0:5 noch einen draufgab.

"Schwer zu erklären…"

Brügge-Trainer Philippe Clement sagte nach dem Spiel, dass seine Mannschaft ganz einfach „überpowert“ worden sei: „Das ist nur schwer zu erklären. (...) Wenn man keine Duelle gewinnt, kann man keine Spiele auf diesem Niveau gewinnen. In Leipzig spielten wir gut, aber heute war das überhaupt nicht der Fall. (…) Wir müssen jetzt aufstehen und jedes Spiel gewinnen. Nach dieser Leistung müssen wir zeigen, dass wir uns zurückkämpfen können.“ Clement nahm die taktischen Entscheidungen, die er vor dem Spiel bestimmt hatte und die zu nichts geführt haben, auf seine Kappe…