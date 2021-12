Hausärzte schlagen Alarm - Vorgezogene Corona-Konzertierung am Freitag 

"Ich glaube, dass wir früher zusammenkommen sollten"

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) war bereits am Donnerstagmorgen der Ansicht, dass der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien schon früher als geplant zusammenkommen soll, denn die aktuellen Zahlen in der Corona-Entwicklung sind nicht gut. Von überall her kommen Klagen und Forderungen: Von den Hausärzten, den Krankenhausverbänden, aus dem Schulwesen, von den Testzentren und den Kontaktverfolgern…

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) hatte zwar am Mittwoch noch gesagt, man solle doch die Effekte der neuen Maßnahmen, die gerade erst ergriffen wurden, abwarten, doch die Realität holt diese Schritte inzwischen in unserem Land ein.

Innenministerin Verlinden sagte dazu am Donnerstagmorgen um VRT-Sender Radio 1: „Wir müssen gut darauf achten, was sie sagen. Sie haben uns in den vergangenen 24 Monaten durch diese Krise geführt. Wenn sie wirklich am Ende ihres Lateins sind, dann müssen wir entsprechend reagieren. Wir dürfen aber nicht in Panik verfallen. Das haben wir aus dieser Pandemie gelernt. Wenn es notwendig ist, dann müssen wir was mich betrifft, passende Maßnahmen ergreifen.“

Man sollte am besten zielgerichtet vorgehen, so die Innenministerin und das könnte in den nächsten Tagen schon passieren. Verlinden denkt z.B. an einige Regelungen, die sicherer verlaufen könnten: „Wir haben in der Gastronomie gesehen, dass viele Vorgänge sicher ablaufen. An Tischen sitzen und etwas in Gesellschaft essen, ist perfekt möglich. Dort sind weitgreifendere Maßnahmen nicht nötig. Wir müssen aber den Mut haben, viele schnelle Kontakte mit einer möglichen Verbreitung des Virus einzuschränken.“