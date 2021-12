Hoffnung für Flanderns Arbeitsmarkt? Arbeitsämter erfolgreich mit Umschulungen in Engpassberufen

In Flandern folgt eine Rekordzahl ab Arbeitsuchenden einer Umschulung für sogenannte Engpassberufe - Berufe, in denen ein Akuter Mangel an Arbeitskräften herrscht. Auffallend ist hier, dass vor allem Berufe im Pflegebereich und im Unterrichtswesen offenbar im Trend liegen. Ob dieser Umschulungserfolg des flämischen Landesarbeitsamt VDAB auf die Vergütungen für die Arbeitsuchenden für diese Weiterbildung zurückzuführen ist, sei dahingestellt.