Run auf die Testzentren in Belgien - Kontaktverfolgung hinkt hinterher

Die Herausforderung ist, zur Verstärkung geeignetes Personal zu finden. Und inzwischen brauchen auch die Impfzentren im Land wieder mehr Mitarbeiter, die sich aus dem gleichen Pool rekrutieren. Als die Coronazahlen vor einigen Monaten zurückgingen, wurde Personal abgebaut - Mitarbeiter, die heute fehlen, so Moykens: „Seinerzeit konnten wir uns noch auf das Notgesetz berufen und Pflegepersonal aus anderen Bereichen einspringen lassen.“ Früher, so Karine Moykens, habe man an einem Tag 34.000 Personen kontaktieren können, doch „das ist heute nicht mehr möglich.“