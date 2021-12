"Von Warhol bis Panamarenko" – Popart-Ausstellung im SMAK in Gent vorgestellt

Letztes Jahr waren in Belgien bereits zwei Popart-Ausstellungen zu sehen und zwar eine Werkschau zu Andy Warhol in Lüttich und eine weitere zu Roy Lichtenstein in Mons. Jetzt lockt Gent mit einer weiteren Ausstellung zu dieser Kunstform. Im SMAK in Gent ist ab dem 27. November und noch bis zum 8. Mai 2022 „Von Warhol bis Panamarenko“ zusehen.

Dort sind fast 50 Werke zu sehen, die zum größten Teil eine Dauerleihgabe an das Genter Museum der privat geführten Kollektion Matthys-Colle sind (mit der das SMAK schon länger eng zusammenarbeitet) und einige der dort ausgestellten Kunstwerke gehören dem Museum selbst.

Zu sehen sind neben Werken der Popart-Vorreiter Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg oder Robert Rauschenberg aber auch Arbeiten von Künstlern z.B. aus Europa, die der Popart sehr nahe stehen oder standen, wie z.B. Yves Klein, Gerhard Richter, Panamarenko oder auch Christo und Jean Tinguely.

Sicher ist eines und das ist auch hier zu sehen: Die „fifteen minutes of fame“ von Wahrhol dauern bereits deutlich länger und das sogenannte „Age of Plastic“ ist aktuell so beliebt, wie damals in den 1960er und 1970er Jahren…

„Von Warhol bis Panamarenko“, 27. November 2021 bis 8. Mai 2022, SMAK Gent, Jan Hoetplein 1, 9000 Gent. Info: www.SMAK.be