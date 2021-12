Autofahrer muss nach einen banalen Auffahrunfall in den Knast – Seit 2014 zu lebenslangem Fahrverbot verurteilt

Es war ein recht banaler Auffahrunfall auf der Autobahn E314 in Kessel-Lo bei Löwen in Flämisch-Brabant am vergangenen Dienstag, der die Handschellen klicken ließen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, stellte sie zunächst fest, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand.

Bei der Überprüfung seiner Identität stellte die Polizei zudem fest, dass der Mann erst tags zuvor - bei nach dreimaligem Fehlen im Gerichtssaal - in Abwesenheit zu mehreren Strafen nach weiteren Verkehrsvergehen verurteilt worden war.

Demnach muss er mehrere Haftstrafen absitzen, denn gegen ihn wurde bereits 2014 ein lebenslanges Fahrverbot verhängt - ebenfalls nach einigen schweren Verkehrsvergehen.

Nach dessen Festnahme auf der E314 verfügte die Staatsanwaltschaft, dass sich ein Untersuchungsrichter mit dem Fall befassen muss und dieser beschloss, dass er in Untersuchungshaft genommen wird. Jetzt muss die Ratskammer beschließen, ob der 41-Jährige weiter in U-Haft bleiben muss.