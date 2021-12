Die "Winterfreuden" in Brüssel sind eröffnet - Mit Maßnahmen gegen Corona

Um 12 Uhr am Freitagmittag ist in Brüssel der „Winterfreuden“ genannte Weihnachtsmarkt eröffnet worden, allerdings ohne viel Aufsehen, um nicht schon sofort für einen Andrang zu sorgen. An verschiedenen Stellen in der Brüsseler Innenstadt sind Buden aufgebaut und es gibt einige Attraktionen, doch es gelten strenge Anti-Corona-Maßnahmen.