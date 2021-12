Europäischer Fußball: Antwerpen raus, Genk wahrt Chance, Gent Gruppensieger

Dynamo Zagreb vs. KRC Genk: 1:1

Die Gastgeber in Zagreb sorgten nach etwas mehr als einer gespielten halben Stunde mit einem schönen Treffer von Luka Menalo für die 1:0-Führung. Dabei wurde die Verteidigung der Gäste aus Genk ganz einfach mit einem Langen Ball übergangen. Kurz vor dem Pausenpfiff aber konnte Racing das 1:1 machen. Ike Ugbo staubte einen Lattenknaller nach einer Ecke ab und traf zum Ausgleich.

Nach der Pause gab es noch Torchancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim Pausenstand von 1:1. Genk ist jetzt in der Gruppe H Dritter und wahrt sich damit noch eine Chance auf den Einzug in die Gruppenphase im letzten Spiel. In der Gruppe H trennten sich Rapid Wien und West Ham United mit einem 0:2. Am 9. Dezember sind die Wiener in Gent zu Gast.

Eintracht Frankfurt vs. Antwerp FC: 2:2

Antwerpen hingegen ist bereits ausgeschieden. Das Unentschieden in Frankfurt reicht nicht, um in die Gruppenphase zu gelangen. Die kalte Dusche kam bereits in der 12. Minute, als Daichi Kamada zum 1:0 für die Eintracht traf. Doch Radja Nainggolan glich in der 33. Minute nach einer Ecke aus. Die Antwerpener Führung in der 72. Minute durch Richie De Laet galt leider nicht, denn der Videoschiedsrichter sah ein Abseits.

In der 88. Minute war dann auf Antwerpener Seite der Jubel groß, als Mbwaba Samatta nach einem Konter das 1:2 erzielte. Doch in der Nachspielzeit (94. Minute) konnte Gonçalo Paciência den Ausgleich erzielen, womit der Antwerp FC in der Gruppe D ausgeschieden ist.

Die mitgereisten Antwerpener Fans zeigten sich übrigens wieder einmal nicht von ihrer besten Seite, denn es wurden Böller auf das Spielfeld in Frankfurt geworfen. Gleichzeitig trennten sich Olympiakos Piräus und Fenerbahçe mit einem 1:0. Frankfurt ist Gruppensieger. Am 9. Dezember empfängt Antwerpen Piräus.

Anorthosis Famagusta vs. KAA Gent: 0:1

In der Conference League konnte sich AA Gent eine Niederlage gegen Anorthosis Famagusta leisten, denn in diesem Spiel ging es um nichts mehr. Da Partisan Belgrad gleichzeitig bei Flora Tallin verloren hatte, war Gent für das Achtelfinale qualifiziert.

Gent lag schon nach 27 Spielminuten hinten, als Lazaros Christodoulopoulos mit einem Weitschuss die 1:0-Führung erzielte. Mehr passierte in diesem Spiel auf Zypern nicht mehr. Die letzte Partie gegen Tallin am 9. Dezember in Gent wird wohl nicht mehr als ein Spiel „für die Kosmetik“ sein.