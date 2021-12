Neue Corona-Variante: Einreiseverbot für Reisende aus Südafrika - Erster Fall in Belgien registriert

Belgier, die aus Südafrika zurückkehren, müssen sich auf jeden Fall für 10 Tage in Quarantäne begeben. Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) sagte zwar, dass man noch nicht viel über diese Variante weiß, doch weltweit gebe sie Anlass zu Sorge und Vorsicht.

Das belgische Reiseverbot könnte neben Südafrika auch die Nachbarländer Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mozambique und die Mikrostaaten kleine Lesotho Swasiland betreffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen hat ebenfalls angekündigt, dass Reisen und Flüge in das südliche Afrika auf ein absolutes Minimum eingeschränkt werden sollen. Die EU-Kommission will ein allgemeines europäisches Flugverbot nach Südafrika erreichen. Deutschland, Israel und Großbritannien haben schon jetzt den Flugverkehr in Richtung der südlichen afrikanischen Ländern eingeschränkt.

Inzwischen ist die südafrikanische Variante schon bei mehreren Personen in Botswana, in Hongkong und in China aufgetreten.