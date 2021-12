UBER-Chauffeure protestieren in Brüssel nach dem Verbot für die UBER-App

Ein Richter hatte geurteilt dass die UBER-Fahrer unter das geltende Taxi-Gesetz fallen. Das bedeutet, dass sie ihre Fahrten nicht mit einer App, die eben die von UBER, buchen dürfen, denn ein Online-Buchungssystem für Taxifahrten ist in der Brüsseler Hauptstadt-Region nicht zugelassen. Deshalb ist das UBER-System ab Freitagabend, 18 Uhr, verboten.

Uber hat die APP für Brüssel übrigens bereits teilweise abgeschaltet. Fahrer, die mit über die APP gebuchten Fahrten nach 18 Uhr erwischt werden, riskieren Bußgelder. Das Berufungsurteil zum Verbot der UBER-App ist Teil eines jahrelangen Konflikts, der zwischen dem Brüsseler Taxi-Sektor und UBER schwelt.

Inzwischen hat die Brüsseler Regionalregierung allerdings ein Abkommen zu einem neuen Taxi-Plan abgeschlossen, ein Plan, in dem auch UBER berücksichtigt ist. Doch es wird noch eine Zeit lang dauern, bis dieser Plan in Kraft treten kann. Aber, es wird auch an einer Zwischenlösung für die betroffenen UBER-Chauffeure gearbeitet, denn diese verlieren quasi ihre Arbeit und ihr Einkommen. In Brüssel sind davon knapp 2.000 Personen betroffen.

Die Blockade der Brüsseler Verkehrstunnel wurde gegen Freitagmittag beendet, als die Polizei damit drohte, die Autos der protestierenden UBER-Fahrer einzeln abschleppen zu lassen.