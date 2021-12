WM-Qualifikation: Die Red Flames gewinnen mit 19:0 (!) gegen Armenien

Die Armenierinnen haben in dieser Qualifikation zur Weltmeisterschaft wirklich kein leichtes Spiel. In den ersten 4 Begegnungen kassierten sie insgesamt 17 Gegentreffer. Mit den 19 Toren, die sie jetzt gegen die Belgerinnen bekamen, mag deren Selbstvertrauen wohl endgültig im Keller liegen.

Zur Pause stand es bereits 11:0 für die Gastgeberinnen, denn so gut wie jede Torchance konnte genutzt werden. De Caigny holte sich bereits in der ersten Halbzeit einen Hattrick und Wullaert traf 2 Mal…

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schalteten die Red Flames einen Gang runter, doch in den letzten 20 Minuten der Partie ging das Torfestival wieder los. Wullaert traf noch 3 Mal…

Die Red Flames sind in ihrer Gruppe F jetzt Dritte. In der kommenden Woche, am Dienstag, wartet ein wichtiges Spiel gegen die Polinnen, die aktuell Gruppenzweite sind. Nur die Gruppensieger sind direkt für die WM qualifiziert. Die Gruppenzweiten müssen noch eine Ausscheidungsrunde überstehen.

Norwegen führt die Gruppe F vor Polen und Belgien an. Dahinter folgen Kosovo, Albanien und die traurigen Gruppenletzten aus Armenien.