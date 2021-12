Corona in Belgien: 17.000 Neuinfektionen pro Tag, fast 3.500 Patienten im Krankenhaus

Pro Woche werden in Belgien im Schnitt 17 151 Infektionen registriert. Am vergangenen Montag wurde so viele neuen Infektionsfälle wie nie registriert: mehr als 25.000 Infektionen an einem Tag. Derzeit befinden sich 3.494 Menschen im Krankenhaus, davon 682 auf der Intensivstation. Die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Patienten liegt weit über der Alarmschwelle von 500. Die Corona-Fallzahlen werden vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano freigegeben.