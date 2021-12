Deinze zahlt 125.000 Euro für Spielzeugautosammlung von Torck

Im vorigen Jahrhundert hatte die ostflämische Stadt eine florierende Kinderwagen- und Spielzeugindustrie. Sowohl Kinderwagen als auch Puppen, Kindermöbel und Spielzeug wurden in verschiedenen Fabriken hergestellt. Torck war die bekannteste Marke. Deinze wurde sogar als “das kleine Nürnberg" bezeichnet, das im 18. und 19. Jahrhundert für die Spielzeugindustrie in Europa stand.

Die Spielzeuge wurden in exklusiven Spielwarengeschäften und Kaufhäusern vertrieben. Nicht nur in Belgien, sondern auch im Ausland. Am bekanntesten waren die Tretautos, die heute nur noch selten zu finden sind. Alle Spielzeuge waren für ihre Qualität bekannt, aber ab den 1970er Jahren bekamen sie Konkurrenz von Billigware.