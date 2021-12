Ehemaliger Notarzt Luc Beaucourt (73) verstorben

Luc Beaucourt war mehr als 20 Jahre lang Leiter der Notaufnahme des Universitätskrankenhauses von Antwerpen. Als Notarzt initiierte er schockierende Kampagnen gegen die tödlichen Verkehrsunfälle an den Wochenenden, über die er auch jahrelang Vorträge hielt.

Ab 2011 konzentrierte sich Beaucourt auf Einsätze in Katastrophgebieten. “Nach mehr als 20 Jahren als Leiter der Notaufnahme möchte ich mich in den letzten Jahren meines Berufslebens meiner ersten Leidenschaft widmen: der Notfallmedizin bei Katastrophen im In- und Ausland und der strukturellen Hilfeleistung. Ich bin jetzt 24 Stunden am Tag einsatzbereit", sagte Beaucourt seinerzeit.

Beaucourt war auch politisch aktiv. Er war u.a. Gemeinderat für die CVP in Kontich (Provinz Antwerpen) und kandidierte für die flämischen Christdemokraten für das Europäische Parlament. Später kandidierte er auch für die flämischen Liberalen im flämischen Parlament und im Europaparlament.

2009 wurde Beaucourt wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung (174 Stundenkilometer auf der E34) verurteilt: Er erhielt ein 30-tägiges Fahrverbot, von dem die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde, und eine Geldstrafe von 550 Euro.

Weniger bekannt ist, dass Beaucourt 40 Jahre lang im Callcenter des Pannendienstes VAB gearbeitet hat. Im Juli dieses Jahres sagte er, er wolle dies so lange wie möglich tun. "Ich kenne das Wort Ruhestand nicht. Natürlich kenne ich Probleme wie Unfälle sehr gut. Das hilft, schnelle Entscheidungen zu treffen. Solange ich helfen kann, werde ich dies auch weiterhin tun.”