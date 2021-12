In den Ardennen fällt bis zu 10 Zentimeter Schnee, auch in Flandern fällt der erste Schnee

In Flandern und an der französischen Grenze ist es heute wechselnd bis stark bewölkt mit der Aussicht auf leichten Regen oder (schmelzenden) Schnee, der eventuell liegen bleibt. Im Rest des Landes ist die Wahrscheinlichkeit von Regen oder Schnee geringer und es bleibt weitgehend trocken mit Höchstwerten zwischen 0 Grad in den Ardennen und 5 Grad an der Küste.

Im Laufe des Abends und der Nacht wird es überall überwiegend bewölkt, mit winterlichen Schauern in den Ardennen, aber auch in Nieder- und Mittelbelgien. Die Mindestwerte sinken auf -5 Grad in den Ardennen, um den Gefrierpunkt in der Mitte und 5 Grad an der Küste

Das Wetteramt rechnet an diesem Wochenende mit bis zu 10 Zentimetern und warnt vor Glätte und Nebel in den Ardennen. Bereits gestern hat es im Hohen Venn geschneit, berichtet Meteo Reni auf Twitter:

Am Sonntag besteht weiterhin die Möglichkeit von Schauern. In den Ardennen könnte es wieder schneien. In anderen Teilen des Landes können Hagel oder (schmelzender) Schnee fallen.