Sciensano-Studie: "Geimpfte haben ein 8-mal geringeres Risiko, an Corona-Infektion zu sterben"

Bei geimpften Personen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Infektion mit dem Corona-Virus zu sterben, achtmal geringer als bei nicht geimpften Personen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des belgischen Gesundheitsamts Sciensano, die am Freitagmorgen in der Zeitung Het Belang van Limburg veröffentlicht wurde.