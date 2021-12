Belgisches Paar verbleibt nach Rückkehr aus Südafrika in Quarantäne-Hotel in Schiphol

Ein belgisches Ehepaar, das am Freitag mit dem Flugzeug aus Südafrika nach Schiphol geflogen war, befindet sich jetzt in einem Quarantäne-Hotel in den Niederlanden. Der Mann war, wie 60 Passagiere, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Seine Frau war negativ. Nach der Entdeckung der Omikron-Variante des Corona-Virus in Südafrika sind die Nerven angespannt.