Die Uhr tickt: 4 000 junge Autofahrer müssen Auffrischungskurs ablegen, um Geldstrafe zu vermeiden

Seit Mitte 2018 müssen die Erwerber eines Führerscheins sechs bis neun Monate später einen Auffrischungskurs in einem akkreditierten Zentrum besuchen. Es handelt sich um einen halbtägigen Kurs, der auch praktische Übungen vorsieht, um die Auswirkungen von z. B. Alkohol oder Telefonieren am Steuer zu erfahren. Diese Maßnahme wurde in Flandern eingeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen: An 1 von 5 Unfällen ist ein Fahranfänger beteiligt.