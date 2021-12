Die dünne Schneedecke, die am Wochenende im Hohen Venn gefallen ist, kann sich im Laufe des Tages noch verdichten: In den Ardennen sind erneut Schneeschauer vorhergesagt. Auch in Flandern ist lokal mit winterlichen Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte schwanken zwischen dem Gefrierpunkt in den Hohen Ardennen, 3 Grad im Landesinnern und 6 Grad an der Küste.