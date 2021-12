Gebrauchte Vintage-Klamotten für 50 Euro/Kilo: deutscher Pop-up-Laden Vinokilo wieder in Gent

Inzwischen ist das Unternehmen in 14 Ländern tätig und ist damit, nach eigenen Angaben, der größte Pop-up-Kleiderladen Europas. "Wir arbeiten mit einem Lieferanten zusammen, der Kleidung in der ganzen Welt sammelt", so der Eventmanager bei Vinokilo: "Einige Kleidungsstücke stammen aus Sortierlagern, andere wurden gespendet oder aus den Beständen großer Marken gekauft."

In dem Pop-up-Laden in Gent hängen am Wochenende mehr als 5 Tonnen Kleidung. Die meisten von ihnen sind Markenkleidung aus den 60er bis 90er Jahren. Gezahlt wird zu einem Festpreis pro Kilo. Der Preis sinkt in dem Maße, wie das Angebot abnimmt: Am Freitag kostete ein Kilo Kleidung 50 Euro, am Samstag und Sonntag werden es 45 Euro sein.