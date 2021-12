Hausärzteverband kritisiert neue Corona-Teststrategie als "undurchführbar"

Die belgischen Hausärzte haben vor der überarbeiteten Teststrategie der Behörden im Kampf gegen die Corona-Epidemie gewarnt, die nach einem Treffen der Gesundheitsminister am Samstag angekündigt wurde. So sollen geimpfte Personen, die in engem Kontakt mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person gestanden haben, nur noch einmal getestet werden. Der Test wird am ersten Tag nach dem Hochrisikokontakt durchgeführt. Sie sind nicht mehr verpflichtet, am siebten Tag einen zweiten Test zu machen.