Lehrkräfte und Kinderbetreuer werden bei Booster-Impfung nicht bevorzugt

Am Freitag hat der Konzertierungsausschuss aus Vertretern der verschiedenen Regierungen in Belgien beschlossen, das Auffrischungsimpfprogramm zu beschleunigen. Dazu gehören zusätzliche Kapazitäten in den bestehenden Impfzentren und die Möglichkeit, dass Arbeitsärzte und Apotheker ebenfalls impfen dürfen. Allerdings muss dafür erst eine Gesetzesänderung stattfinden, erklärte der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (flämischer Sozialist) gegenüber VRT News. Diese könne entweder kurz vor oder kurz nach Neujahr verabschiedet werden.

Trotz der Forderung der flämischen Regierung, Lehrkräften und Kinderbetreuern Vorrang bei der dritten Impfung zu geben, hat der Konzertierungsausschuss beschlossen, die Einladungen zur Auffrischungsimpfung nach dem Alter und dem zuvor erhaltenen Impfstoff zu versenden.

Gesundheitsminister Vandenbroucke erklärte gegenüber VRT News, dass eine Auffrischungsimpfung nur gut wirke, wenn sie zwei Monate nach einer Impfung mit Johnson & Johnson, vier Monate nach einer Impfung mit AstraZeneca und sechs Monate nach einer Impfung mit Pfizer oder Moderna erfolge. Später sollte man nicht impfen, aber auch nicht früher: “Man sollte sich an diesen Zeitplan halten, wenn man es richtig machen will, sonst ist es sinnlos".