Pop-Art-Ausstellung in Gent: Privatsammlung Matthys-Colle steht im Mittelpunkt

Bruno Matthys erinnert sich an seine Kindheit: "Meine Großeltern wohnten in einem großen modernistischen Haus in Deurle. Meine Schwestern und ich, unsere Vettern und Kusinen, wuchsen inmitten dieser Kunstwerke auf. Das ist sogar wörtlich gemeint, denn es gab Kunst in der Küche, im Bad und sogar in der Toilette. Jeden Sonntag gingen wir auf Entdeckungsreise. Wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass wir keine Durchschnittsgroßeltern haben und dass man diese seltsamen und manchmal spektakulären Kunstwerke nicht bei jeder Oma und jedem Opa finden kann.

Die Kunst war das Hauptgesprächsthema im Hause Matthys-Colle. "Es gab eine Menge Interaktion zwischen ihnen und den Kindern und Enkelkindern. Aber wenn es darum ging, ein Werk zu kaufen, haben sie sich von nichts und niemandem beeinflussen lassen". Die persönliche Beziehung zu einem Kunstwerk und die Liebe zu ihm waren wichtiger als sein Name oder sein Geldwert, bezeugt Bruno Matthys: "Die berühmtesten oder teuersten Kunstwerke hingen nicht unbedingt an der sichtbarsten Stelle im Haus".