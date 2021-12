Belgische Reisende aus Südafrika: "Abgesehen von der PLF hat man uns nach nichts gefragt".

Martine Verschoren berichtete, dass sie am Sonntag nach einer Zwischenlandung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in Zaventem gelandet war. "Wir hatten alle möglichen Geschichten über Menschen gehört, die in Amsterdam und Frankfurt gestrandet waren. Aber von unserer Seite aus mussten wir nur unser PLF-Formular vorzeigen. Wir waren eigentlich erstaunt, dass wir so einfach durch die Kontrolle gekommen sind", bezeugte sie.

"Es wurden uns keine zusätzlichen Fragen gestellt, z. B. ob wir aus Südafrika kommen. Nichts, wir sind einfach durchgegangen", wundert sie sich.

Martine Verschoren hat zwar eine SMS erhalten, in der sie aufgefordert wird, sich unter Quarantäne zu stellen und sich testen zu lassen. Sie wartet nun zu Hause in Bonheiden (Provinz Antwerpen) auf das Ergebnis. Vier ihrer Mitreisenden waren bereits negativ getestet worden.