Britische Drogenbande, die Kokain in Airbnb‘s zwischenlagerte, in Antwerpen festgenommen

Die festgenommene Bande schmuggelte die Drogen in großen Mengen über den Hafen von Antwerpen ein und verteilte sie dann auf online gemietete Wohnungen, wo sie zwischengelagert wurden. Die sechs Verdächtigen sind zwischen 25 und 43 Jahre alt und stammen aus dem Großraum London.

Nach Hausdurchsuchungen auf Antrag des Ermittlungsrichters in Antwerpen entdeckte die Polizei vergangene Woche rund 580 Kilogramm Kokain in einer Mietwohnung in Kalmthout. In einer Mietwohnung in Sint-Niklaas (Provinz Ostflandern) entdeckten die Ermittler in Koffern 98 luftdicht verschlossene Kokainpakete.

Am Freitag wurden bereits fünf Haftbefehle bestätigt. Die sechste Person wird dem Haftrichter am Dienstag vorgeführt.