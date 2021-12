Hohe Energiepreise lassen Inflation auf 5,6 Prozent klettern: höchster Stand seit 13 Jahren

Die hohen Energiepreise sind erneut der Grund für die schnell steigenden Lebenshaltungskosten. Erdgas ist in diesem Monat 116,4 Prozent teurer als im November letzten Jahres. Strom kostet 41,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Benzin wurde innerhalb eines Jahres um 32,4 Prozent teurer, Diesel um 32,1 Prozent. Der Preis für Heizöl ist um 20,9 Prozent gestiegen.

Seit Juli 2008 ist das Preisniveau nicht mehr so stark gestiegen wie letzten Monat. Damals lag die Inflationsrate bei 5,90 Prozent. Abgesehen von der Energie sind die Preissteigerungen aber nicht allzu ausgeprägt. Dies spiegelt sich auch in der so genannten Kerninflation wider, bei der die Preisentwicklung von Energieprodukten und unverarbeiteten Lebensmitteln nicht berücksichtigt wird. Diese Kerninflation liegt in diesem Monat bei 2,14 Prozent.