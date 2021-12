Schulen, Sport und Veranstaltungen: Diese neuen Maßnahmen treten am 29. November in Kraft.

Hallensportveranstaltungen müssen in den nächsten drei Wochen wieder ohne Publikum stattfinden. Lediglich Minderjährige dürfen von einem Elternteil begleitet werden.

Am heutigen Montag treten auch die Maßnahmen für öffentliche, professionell organsierte Veranstaltungen, in Kraft. In Innenräumen sind neben der CST-Pflicht (Covid Safe Ticket), der Abstandsregel und dem Tragen einer Maske nur noch Sitzplätze erlaubt.

Im Hotel- und Gaststättengewerbe dürfen nur noch maximal sechs Personen pro Tisch bewirtet werden (außer sie gehören zum selben Haushalt) und die Öffnungszeiten von 5.00 bis 23.00 Uhr.