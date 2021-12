Wegen gefälschter PCR-Bescheinigungen strafrechtlich verfolgt: Gefängnis oder Geldstrafe drohen

Etwa 160 Reisende, die in den letzten Monaten am Brüsseler Flughafen ‚Brussels Airport‘ eine gefälschte Bescheinigung über einen negativen PCR-Test vorgelegt hatten, werden in den kommenden Wochen vor dem Strafgericht belangt, wie die Staatsanwaltschaft von Halle-Vilvoorde am Montag bekannt gab. Vor kurzem wurden andere Reisende mit gefälschten Dokumenten bereits zu Strafen von bis zu sechs Monaten Gefängnis und 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt.